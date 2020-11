Det kunne være endt helt galt for NFL-stjernen Logan Ryans kone.

Hun var fløjet hjem til familiens andet hjem i Florida, hvor de opholder sig uden for sæsonen, så hun kunne stemme til præsidentvalget. Og da hun foretog et opkald til sin mand, som stadig befandt sig i New York, hvor han spiller for Giants, viste det sig at blive et skæbnesvangert et af slagsen.

»Jeg forlod stadion omkring klokken 01, og hun fortalte mig om nogle smerter, hun havde i maven. Jeg sagde, at hun skulle forsøge at sove det væk. Hun sagde, at hun havde ekstreme smerter, men hun ville vente til næste morgen,« siger Logan Ryan til New York Post og fortsætter:

»Jeg talte med en af vores trænere om symptomerne, og han sagde: 'Nej, hun skal tage på skadestuen'.«

Logan Ryans kone, Ashley Ryan, tog trænerens råd alvorligt, og det viste sig at være en god idé. For da Ashley Ryan ankom til skadestuen, blev hun tilset, og mavepinen var mere end blot normale smerter.

Det viste sig nemlig at være en graviditet uden for livmoderen. En meget alvorlig ting og potentielt livsfarligt.

»Ægget var ved at springe, så hun endte med at blive opereret med det samme, og de endte med at redde hende og forhindre en masse af det, der kunne være sket,« siger Logan Ryan.

Ashley Ryan blev opereret, og hun er nu ved at komme sig, mens parrets to børn også er helt okay efter en hård tid. Og hos New York Giants har man også fuld forståelse for situationen.

Derfor har Logan Ryan også fået fripas til at rejse til Florida, når han skulle ønske det. Det er her, Ashley Ryan forsøger at komme sig efter den hårde tid.