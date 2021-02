'Det er galskab!'

Ishockeysporten tager sig til hovedet, efter en kontroversiel video fra Rusland er dukket op.

Videoen, som en russisk journalist har lagt på de sociale medier, er hurtigt blevet spredt på internettet.

Den viser en flok børn, der iklædt fuldt ishockeyudrustning, får undervisning i slagsmål – mens de slår hinanden i hovedet med knyttede næver. Se videoen herunder:

Slagsmål er ret almindelige i ishockeykampe, og ifølge russiske RT hævder trænerne, at det var børnenes forældre, der tog initiativ til slås-lektionen.

Videoen og træningen er efterfølgende blevet kraftigt kritiseret.

»At slå små børn, hvis kroppe endnu ikke er færdigudviklet, i hovedet er galskab,« siger den tidligere topspiller Alexander Kozhevnikov til RT og fortsætter.

»Uanset om du har hjelm på eller ej, er det meget let at få hjerneskader, fordi hovedet bliver ramt. Trænerens licens må naturligvis inddrages. Der findes ingen, som kan forsvare, hvad man ser i videoen.«

»Det dummeste, jeg længe har set,« skriver den tidligere NHL-spiller Kevin Bieksa på Twitter.

Han bakkes op af NHL-veteranen Matthew Barnaby, som på Twitter skriver:

»Den her fyr (træneren, red.) er en idiot.«

Sport-Express skriver, at træneren i videoen har fået forbud mod at vise sig i klubben igen.