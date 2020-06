Alexis Ohanian har besluttet sig nu. Det er slut med øjeblikkelig virkning.

»Jeg har trukket mig som medlem af Reddits bestyrelse, og jeg har opfordret dem til at erstatte mig med en sort kandidat,« lyder det fra forretningsmanden.

Det er de seneste ugers massive Black Lives Matter-protester, der er årsag til, at han har valgt at sige farvel til den øverste ledelse hos det sociale medie, han var med til at grundlægge for 15 år siden (sammen med Steve Huffman).

Og så gør han det også af hensyn til sine nærmeste. Han er gift med tennissuperstjernen Serena Williams, og de har sammen toårige Alexis Olympia.

»Det er allerede for sent at gøre det rigtigt. Jeg gør det for mig selv, for min familie og for mit land. Jeg siger dette som en far, der har brug for at kunne svare sin datter, når hun spørger: 'Hvad gjorde du?'« siger Alexis Ohanian i en video, han har lagt ud på sociale medier. Se den øverst i artiklen

Serena Williams har reageret på sin mands beslutning, også via sociale medier:

'Jeg er så stolt af dit engagement, ikke blot over for mig, men over for 'os',' skriver hun:

'At have forskellige synspunkter er vigtigt i enhver bestyrelse. Jeg er så stolt af dig, Alexis. Og det ved jeg, at Olympia også vil være.'

Serena Williams med datteren Alexis Olympia efter en turneringssejr i januar i år. Foto: MICHAEL BRADLEY Vis mere Serena Williams med datteren Alexis Olympia efter en turneringssejr i januar i år. Foto: MICHAEL BRADLEY

I sin exit-udmelding opfordrer den indflydelsesrige amerikanske forretningsmand andre i samme stilling til at gøre det samme. At overdrage magten.

»Jeg tror på, at det faktisk kan vise lederskab hos magtfulde folk at træde tilbage. Til alle, der kæmper for at reparere vores ødelagte nation: Stop ikke,« siger Alexis Ohanian.

Han lover samtidig at bruge sine fremtidige indtægter fra sine Reddit-aktier til at støtte kampen mod racisme. I første omgang har han doneret en million dollar (6,6 millioner kroner) til den udstødte NFL-quarterback Colin Kaepernicks 'Know Your Rights'-kampagne. Det var ham, der i 2016 indledte de såkaldte knæle-protester i forbindelse med sportskampe.

Alexis Ohanian og Serena Williams blev gift i november 2017 bare få måneder efter, at deres datter blev født.