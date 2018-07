Supertalentet Egan Bernal viste sit store potentiale, da han førte Sky-holdet op ad Alpe d'Huez.

Le Bourg-d'Oisans. Mange har spået Egan Bernal en lysende fremtid i store etapeløb som Tour de France, og den unge colombianer gør ikke noget for at modbevise den spådom i sin Tour-debut.

På torsdagens etape til Alpe d'Huez var det Bernal, der trak Geraint Thomas og Chris Froome de første mange kilometer af den legendariske stigning.

Det var primært ham, der sørgede for, at Steven Kruijswijks stærke udbrudsforsøg blev nulstillet.

Og manden i den gule førertrøje, Geraint Thomas, er da også begejstret for sin talentfulde holdkammerat.

- Hele holdet kørte fremragende, men specielt Egan. Han er altså kun 21 år, og han er den yngste mand i feltet. Han førte, indtil der manglede fem kilometer. Han er utrolig, lyder det fra Thomas.

Egan Bernal vandt sidste år Tour de l'Avenir - et etapeløb, der også bliver kaldt for de unges Tour de France. Det fik Sky til at skrive en tre år lang kontrakt med den lille allrounder, der både kan klatre og køre enkeltstart.

I sit første halvår på holdet er han noteret for hele seks sejre, blandt andet en samlet triumf i etapeløbet Tour of California.

Sky sidder fortsat tungt på de to øverste pladser i Tour de France-klassementet, hvor Geraint Thomas fører foran Chris Froome.

Hjælperytteren Bernal er på en samlet 19.-plads.

/ritzau/