Kasper Asgreen gør sig ingen illusioner om en topplacering på lørdagens enkeltstart i Tour de France.

To af dansk cyklings allerbedste enkeltstartere er med i Tour de France-feltet, men hverken Kasper Asgreen eller Søren Kragh Andersen ser nogen chance for en topplacering i løbets eneste tidskørsel.

Især for Kasper Asgreen har lørdagens 36,2 kilometer lange kamp mod uret dog en vigtig funktion: På fredag i næste uge stiller han til start ved VM i enkeltstart, og hver løbskilometer på den specielle cykel er kærkommen.

- De sidste par måneder har jeg nærmest ikke siddet på min enkeltstartscykel, siger han.

Asgreen udnyttede ellers en del af den ufrivillige coronapause til at træne netop enkeltstart.

Men da Den Internationale Cykelunion (UCI) valgte at fastholde den oprindelige dato for VM, der faldt sammen med sidste etape af Tour de France, kørte koldingenseren slukøret sin tempocykel i garagen.

Siden har UCI ændret tidsplanen, og Asgreen er udtaget til VM. Derfor kommer lørdagens Tour-prøvelse på et perfekt tidspunkt.

- Jeg ved ikke, hvor jeg står. Derfor glæder jeg mig rigtig meget til enkeltstarten, så jeg kan mærke, hvordan følelsen er på cyklen.

- Ruten er nok en del for hård til, at jeg kan gøre noget, men jeg kan stadig komme ud at mærke, hvordan kroppen har det. Efter det er jeg meget klogere, siger Kasper Asgreen.

Når danmarksmesteren på forhånd erklærer sig chanceløs, skyldes det, at der ikke er tale om en almindelig enkeltstart for klassiske temporyttere.

Kun de første 15 kilometer er flade, inden det langsomt begynder at gå opad. Det hele kulminerer med knap seks kilometers stejl klatring på den velkendte stigning La Planche des Belles Filles.

Og her er det, kæden hopper af for både Asgreen og den anden danske enkeltstartsspecialist i Tour-feltet.

- Ruten er rigtig, rigtig hård. Også for hård for mig, konstaterer Søren Kragh Andersen.

- Men mon ikke jeg kommer til at køre fuld gas alligevel? Om ikke andet så for træningen og erfaringens skyld, siger den dobbelte etapevinder.

Uafhængigt af hinanden peger de to danskere på den samme rytter som det bedste bud på en vinder af Tourens næstsidste etape.

- Den oplagte storfavorit er Wout van Aert. Han kan køre opad, køre fladt, og han kan endda spurte. Der er jo næsten ikke noget, han ikke kan i øjeblikket, siger Kasper Asgreen.

Også Søren Kragh Andersen har et godt øje til den tidligere Danmark Rundt-vinder.

- Van Aert er den eneste, der kan slå klassementfolkene på den enkeltstart. Jeg har tre Jumbo-Visma-folk som favoritter: Van Aert, Primoz Roglic og Tom Dumoulin, siger Søren Kragh Andersen.

