Tidskravene er for strenge på bjergetaperne, mener flere hold, der har set deres topsprinter udgå af løbet.

Le Bourg-d'Oisans. Tour de France fortsætter uden en række af verdens mest vindende ryttere, efter at de to seneste bjergetaper har kostet den ene sprinter efter den anden den videre deltagelse i løbet.

Og det er ikke mindst Tour-ledelsens ansvar, mener Marc Sergeant, der er sportsdirektør hos Lotto Soudal.

Han måtte torsdag se sin sprinter, André Greipel, udgå, fordi tyskeren ikke så nogen mulighed for at klare sig inden for tidsgrænsen.

- Vi har haft tre bjergetaper i træk, hvilket var hårdt. Især andendagen var hård på grund af tidsgrænsen.

- De kørte alle sammen på mere end 100 procent for at komme i mål til tiden. Det opnåede de, men det tog så meget energi, at de før etapen i går (torsdag, red.) sagde, at det så umuligt ud.

- Deres hoveder var allerede smadret. André kæmpede for det, men troen var der ikke længere, siger Marc Sergeant.

Især de korte, eksplosive bjergetaper, der er blevet populære i de senere år, er vanskelige for de tunge ryttere.

Tidsgrænsen bliver beregnet som en procentsats af vindertiden. Jo kortere etape, jo skarpere tidsgrænse, men antallet af bjerge er det samme.

Det kostede Mark Cavendish og Marcel Kittel deltagelsen onsdag, mens de øvrige sprintere med hiv og sving nåede i mål i rette tid. Det betalte de så prisen for torsdag.

Løbskommissærerne indså ellers undervejs på etapen, at det blev for vanskeligt og lagde yderligere to procent oven i, så rytterne senest skulle være i mål omkring 40 minutter efter vinderen.

- Beslutningen blev taget for sent. Havde de sagt det på forhånd, havde det været meget bedre mentalt for sprinterne. Det er en skam, at de allerede er ude, siger Marc Sergeant.

Også de to dobbelte etapevindere Dylan Groenewegen og Fernando Gaviria måtte overgive sig til tidsgrænsen torsdag.

Det ærgrer selvfølgelig Brian Holm, der er sportsdirektør for Gaviria på Quick-Step. Men han erkender, at det nok ikke er alle konkurrenter, der deler ønsket om mere lempelige krav.

- Det var for hårdt. Men spørger du hos UAE, er der tilfredshed, for de har Alexander Kristoff. Spørger du hos FDJ, som har Arnaud Demare eller Trek med John Degenkolb, synes de nok også, at det er ganske glimrende.

- Men vi skal huske på, at alle i cykelsporten bliver erstattet lige så hurtigt, som de udgår. Der kommer nye til, og nogle synes måske endda, at det bliver mere spændende, siger Brian Holm.

Efter de seneste dages begivenheder er en håndfuld af de største favoritter til at vinde den prestigefyldte afslutningsetape til Paris næste søndag ude af løbet.

Og flere kan følge efter, med mindre kommissærerne giver de tungeste ryttere mere snor på den kun 65 kilometer lange bjergetape på onsdag.

- Måske kommer de til at gentænke tidsgrænsen inden den etape. Den er meget farlig for sprinterne, påpeger Marc Sergeant.

/ritzau/