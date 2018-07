Briten Adam Yates styrtede fra førerpositionen med fem kilometer til mål på tirsdagens Tour de France-etape.

Franskmanden Julian Alaphilippe (Quick-Step) tog tirsdag sin anden etapesejr i dette års Tour de France.

Men sejren kom muligvis på bekostning af briten Adam Yates (Mitchelton-Scott).

Yates havde et forspring på 25 sekunder ned til Alaphilippe med fem kilometer til mål og var på vej til at tage sin første Tour-etapesejr i karrieren.

Men Yates styrtede på nedkørslen mod målstregen, og selv om han hurtigt kom på cyklen igen, kørte Alaphilippe forbi og først over målstregen.

»Det er bare en af de ting. Jeg har taget flere chancer på mere tekniske nedkørsler før og aldrig haft nogen problemer.«

»Min moral er ret ødelagt lige nu. Når du kommer så tæt på at vinde en etape i Touren, er det ødelæggende - ikke kun for mig, men for holdet.«

»Vi har arbejdet på disse etaper og forsøgt at gøre noget, og når du kommer så tæt på, er det skuffende,« siger Yates til sit holds hjemmeside.

Alaphilippe så, at den uheldige brite var styrtet, da han kørte forbi ham på vej mod mål.

»Jeg ville vente på ham, for det er aldrig fedt at styrte, men jeg kiggede bagud efter ham og så, at han led og så lidt bange ud, så jeg fortsatte.«

»Jeg er ked af det på Yates' vegne, fordi han styrtede, men det kunne også være sket for mig. Jeg tog en masse chancer. Det er cykelløb,« siger Alaphilippe ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Franskmanden siger, det er fantastisk at vinde sin anden etapesejr i dette års Tour.

- Jeg er glad. Det var virkelig hårdt at komme med i det tidlige udbrud, og resten af dagen led jeg, siger han.

Alaphilippe fører bjergkonkurrencen og har kørt i den prikkede bjergtrøje siden 10. etape, som han også vandt.

/ritzau/