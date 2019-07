Christopher Juul-Jensen droppede højdetræningslejr og har varmet op til Touren med løbeture i København.

Dette års Tour de France kaldes "den højeste Tour nogensinde", fordi rytterne adskillige gange bliver sendt op i de tynde luftlag på den høje side af de 2000 meter.

Det har fået mange af deltagerne til at forberede sig med lange træningslejre i bjergene, men der er nogle, der har valgt en helt anden løsning.

Til dem hører danske Christopher Juul-Jensen, som efter at have kørt Giro d'Italia i maj har gjort sig klar til Tour de France hjemme i København.

- Jeg har fået lov til at passe mig selv og min familie uden at føle, at jeg absolut skulle på træningslejr oppe i bjergene.

- Det har været fantastisk sommervejr i Danmark, og jeg er nok en af de få ryttere i feltet, der har været på træningslejr i nul meters højde, siger slideren fra Mitchelton-Scott.

Det er ikke blot lokationen, der er lidt usædvanlig. Juul-Jensen har også valgt at udskifte nogle af træningsturene med løbeture.

Håbet er, at han trods deltagelse i Giro d'Italia er helt frisk til at knokle i tre uger på de franske landeveje.

- Det er nok noget anderledes i forhold til, hvordan ryttere normalt forbereder sig til Tour de France.

- Men så længe man kører stærkt nok på Strandvejen, kan man godt få lige så meget ud af det, som når man kører i bjergene. Selv om Bjarne Riis nok vil være uenig i det.

- Holdledelsen giver mig friheden og stoler på mig. Holdet betaler mig for at køre på cykel, og hvis jeg ikke gør mit arbejde, kommer jeg jo ikke med, siger Christopher Juul-Jensen.

Hans opgave i Tour de France bliver at støtte holdkaptajn Adam Yates, der stiler efter en placering på podiet.

/ritzau/