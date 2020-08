Onsdagens coronatest gik ikke som håbet for Lotto Soudal, der nu sender flere ansatte hjem fra Tour de France.

For flere ansatte på det belgiske cykelhold Lotto Soudal er Tour de France slut, allerede inden det er begyndt.

Holdet oplyser i en pressemeddelelse, at to fra personalet omkring holdet er sendt hjem, fordi onsdagens coronatest ikke gav de håbede negative resultater.

Det samme er de tos værelseskammerater, så Lotto Soudal står altså over for en markant udskiftning blot to dage før årets vigtigste cykelløb.

/ritzau/