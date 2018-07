Belgiske cykelfanatikere skal hjælpe Trek-holdets ryttere med reservehjul, hvis de punkterer på brostene.

Arras. Udsigten til 15 brostensstykker på søndagens Tour de France-etape har skabt nervøsitet blev rytterne, der frygter styrt og punkteringer, som kan være yderst kostbare i det besværlige terræn.

Holdene gør alt for at minimere konsekvenserne af de uheld, som brostenene fremprovokerer.

Et af midlerne er ekstra personale, der skal stå klar i vejkanten på den 156,5 kilometer lange rute.

- Vi har vores værksted i Belgien, og der er de ret gode til at organisere sådan noget. Belgierne går jo meget op i det, og det er let at finde folk, siger Kim Andersen, der er sportsdirektør på Trek-holdet.

Trek vil have folk stående med reservehjul og flasker for enden af hver af de 15 brostensstykker.

- Hvis de får en trøje og en hat, er de klar. Vi har en gruppe folk, som også er med ved alle klassikerne, hvor de bliver placeret på udvalgte steder, forklarer Kim Andersen.

Det er ægte, legendarisk klassikerterræn, der venter Tour-feltet, men etapen kommer formentlig til at adskille sig fra en forårsklassiker på et ganske vigtigt punkt, nemlig vejret.

Udsigterne lover varme og høj sol, så der bliver næppe mulighed for at opleve de mudderbade, man jævnligt ser i Paris-Roubaix.

- Heldigvis er brosten om sommeren ikke det samme som i april. Forhåbentlig er der støv i stedet for mudder, og med de cykler og dæk, som man har i dag, flyver rytterne jo hen over dem, siger Kim Andersen.

Af hensyn til VM-finalen i fodbold slutter etapen tidligere end normalt. Første rytter forventes i mål mellem klokken 16 og 16.30.

