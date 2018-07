Geraint Thomas øgede forspringet i toppen af Tour de France-klassementet med fem sekunder på onsdagens etape.

Saint-Lary-Soulan. Tom Dumoulin er rykket fra tredje- til andenpladsen i Tour de France, men det hollandske klassementhåb er alligevel kommet en smule længere væk fra den samlede sejr.

Det lykkedes nemlig ikke at ryste førende Geraint Thomas af i en hæsblæsende finale på den 65 kilometer korte bjergetape. Tværtimod slog waliseren kontra til sidst og øgede sin føring med fem sekunder.

Og selv om der fortsat kan ske noget på fredagens store bjergetape og den efterfølgende enkeltstart lørdag, er Dumoulin klar over, at slaget er ved at være tabt.

- Jeg bevarer altid en lille smule tro og en lille smule håb. Men indtil nu - gennem to en halv uge - har Thomas været den stærkeste. Det har han bevist, og det er den situation, jeg må forholde mig til nu.

- Indtil videre er det ikke lykkedes mig at tage tid på ham. Sådan er det bare, siger Tom Dumoulin.

Mens Geraint Thomas havde en håndfuld holdkammerater omkring sig ved foden af sidste stigning, var Dumoulin eneste Sunweb-rytter i favoritgruppen.

I det hele taget har holdet ikke været til meget hjælp, når bjergetaperne skulle afgøres. Men Dumoulin mener ikke, det har haft indflydelse på tingenes tilstand.

- Nej, selv med et stærkere hold ville udbyttet have været nøjagtig det samme, siger Tom Dumoulin.

Han er 1 minut og 59 sekunder efter Geraint Thomas før de sidste fire etaper.

