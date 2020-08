Debutanten Casper Pedersen og resten af Sunweb-holdet er kommet godt fra start i Tour de France.

Casper Pedersen kan igen belave sig på at skulle løse vigtige opgaver, når Tour de France mandag forlader Nice og kører lidt nordpå til 3. etapes målstreg i Sisteron.

Der er lagt op til en sprinteretape, og her bliver det den danske debutants opgave at levere Sunweb-kammeraten Cees Bol i den bedst mulige position i opløbet.

Præcis som Pedersen gjorde på løbets åbningsetape, hvor Bol sluttede på tredjepladsen. Den danske Tour-novice er ikke skræmt af niveauet i verdens største cykelløb.

- Selvfølgelig er niveauet højt, men jeg har tidligere kørt spurter mod alle dem, der er med her.

- På en måde er det betryggende at mærke, at det ikke er rumvæsener, jeg kører imod. Det er et niveau, jeg føler, vi kan være med på hos Sunweb, siger Casper Pedersen.

Timerne før mandagens etapestart skal gå med at studere meldingerne om vindforholdene i Sydfrankrig, så holdet ikke risikerer at blive taget med bukserne nede af drilske vindstød fra Middelhavet.

- Der kan godt blive tale om sidevindskørsel. Vi skal kigge på ruten, hvor det kan opstå. Det kan både ende med en spurt eller en meget hektisk sidevindsdag. Jeg skal være med fremme i begge tilfælde, siger Casper Pedersen.

Sunweb er kommet til Tour de France uden de store profiler. Alligevel var holdet med i kampen om sejren både lørdag og søndag.

- Det er virkelig godkendt at komme i top-tre på begge de to første etaper. Det er en succes, og der er god stemning på holdet, siger Casper Pedersen.

/ritzau/