Casper Pedersen så som barn Mark Cavendish vinde på Champs-Élysées. Søndag skal han selv køre på boulevarden.

For mange Tour de France-ryttere er sidste etape til Paris en forholdsvis afdæmpet omgang, hvor det mest handler om paradekørsel og at undgå uheld på falderebet.

Men for især sprinterne og deres hjælpere er søndagens tur til Champs-Élysées alvor.

Det er ikke for ingenting, at opløbet på den berømte boulevard kaldes "sprinternes VM", og derfor kan leadout-rytter Casper Pedersen se frem til endnu en arbejdsdag med en bunden opgave som trækhest for Cees Bol.

Men den 24-årige Tour de France-debutant er fast besluttet på, at søndagen også skal bruges til at suge indtryk til sig. Afslutningen på en debut-Tour er trods alt noget ganske særligt.

- Jeg glæder mig sindssygt meget. Da jeg var mindre, var vi på ferie i Paris. Vi havde timet det, så vi var der, samtidig med at Touren sluttede.

- Det var første gang, jeg så løbet som tilskuer. Bare det at se det som knægt gav mig gåsehud. Nu skal jeg selv køre derinde. Det har jeg drømt om i mange, mange år, siger Casper Pedersen.

Med Casper Pedersen som tilskuer på boulevarden hentede Mark Cavendish én af sine i alt 30 etapesejre i Tour de France.

Skulle det lykkes den unge dansker at hjælpe Cees Bol til triumf søndag aften, vil det næsten være for meget af det gode i en Tour, hvor Sunweb allerede har vundet tre etaper.

- Tre sejre havde vi uden tvivl solgt Touren for inden starten. Paris er sidste mulighed for at køre en god spurt og bare nyde det.

- Jeg har tit fået at vide, at jeg skal huske at nyde det. Men tit har jeg været så presset, at jeg ikke rigtig har tænkt på det. Jeg har kun tænkt på at få løst mine opgaver. Nu vil jeg også fokusere på at nyde det, siger Casper Pedersen.

/ritzau/