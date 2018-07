Noirmoutier-En-l'Ile. Der er ikke blot succes og berømmelse på spil, når Tour de France begynder lørdag.

For nogle af rytterne i feltet skal de kommende tre uger også bruges til at sikre sig en ny professionel kontrakt.

En af dem er danske Jesper Hansen, der har kontraktudløb hos Astana efter denne sæson.

- Jeg har ikke noget på plads endnu, så jeg skal ud at vise mig frem her.

- Forhåbentlig kan jeg få noget på plads under Touren eller måske kort efter. Det skal jeg ud at kæmpe for, siger Jesper Hansen.

Han er en af de mere stille eksistenser blandt de professionelle danskere.

Den lille klatrer vinder meget få løb, men har vist sig som en solid mand i kortere, bjergrige etapeløb.

I Touren får han brug for sine evner i bjergene, hvor han bliver en af Jakob Fuglsangs vigtigste hjælpere.

Og gode præstationer med hele verden som tilskuer skulle gerne gøre kontraktforhandlingerne noget nemmere.

- Bare det at komme med til Tour de France viser, at jeg har et rigtigt godt niveau. Og så er det jo bare et godt sted at vise sig frem. Derfor var det utrolig vigtigt, at jeg blev udtaget.

- Astana har vist interesse for at forlænge, men ledelsen vil gerne lige vente og se, hvordan det går her, siger Jesper Hansen.

Tour de France indledes med ni etaper uden de voldsomme højdemeter.

Først i løbets anden uge bliver der for alvor brug for Jesper Hansens klatreevner.

/ritzau/