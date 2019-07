Christopher Juul-Jensen fejrer lørdag sin 30-års fødselsdag med at tage hul på Tour de France.

Når Tour de France begynder lørdag middag, er det en festdag for alle ryttere i feltet.

Men danske Christopher Juul-Jensen har ekstra god grund til at fejre dagen på vejene i Bruxelles og nærmeste omegn.

Den råstærke rytter fylder nemlig 30 år, men han har valgt at gå stille med den oplysning til holdkammeraterne på Mitchelton-Scott.

- Jeg har faktisk ikke sagt det til så mange, og selv hvis jeg havde gjort det, ved jeg ikke, om der ville dukke en kage op om aftenen efter 1. etape.

- Det kan være, at jeg i stedet skal bede om en lidt senere fødselsdagsgave, siger Christopher Juul-Jensen.

Han står foran sit andet Tour de France og kalder udtagelsen for den bedste fødselsdagsgave, han kunne ønske sig.

- Det er jo et par år siden, jeg sidst har kørt Touren, men noget af det, jeg husker, er, at det er en større opgave end de andre grand tours.

- Jeg skal have skyklapper på, indtil vi står ved startstregen. Jeg skal prøve at fortælle mig selv, at det er ligesom alle andre cykelløb, selv om det er en smule svært.

- Jo hurtigere, man kommer ind i boblen, jo bedre, siger Christopher Juul-Jensen.

Han får en barsk sommer, efter at han i maj også var en del af Mitchelton-Scotts mandskab i Giro d'Italia.

- De siger alle sammen, at det er hårdt at fylde 30. Det bliver det nok også for mig, siger Christopher Juul-Jensen med et grin.

/ritzau/