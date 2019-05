Sejrherre. Diskvalificeret. Sejrherre. Diskvalificeret.

Der udbrød torsdag totalt kaos i forbindelse med Eventyrløbet i Odense.

»Jeg kan ikke huske noget lignende. I hvert fald ikke i nyere tid,« siger Fyens.dk's mangeårige reporter af det traditionsrige motionsløb, Bjarke Vestesen, til mediets hjemmeside.

Forvirringen opstod i forbindelse med afviklingen af mændenes 10-kilometer-rute i løbet, der hvert år finder sted på Kristi himmelfartsdag.

Her vandt Jonas Gertsen efter et tæt opløb, hvor han spurtbesejrede holdkammeraten Andreas Lommer. Begge løbere er fra Odense Atletik.

Efterfølgende viste det sig dog, at vinderen bar et forkert startnummer.

I stedet for et startnummer til 10-kilometer-distancen havde Jonas Gertsen et startnummer til 5-kilometer-distancen på sig.

Det tog en time for løbsledelsen at beslutte sig for en endelig afgørelse efter altså at have skiftet mening flere undervejs.

Her kunne man ikke helt beslutte sig for, om Jonas Gertsen bare skulle have en advarsel eller diskvalificeres.

Det endte med det sidstnævnte.

'Det er i sidste ende løberens eget ansvar at stille op på den tilmeldte rute, er rationalet bag beslutningen,« som Fyens.dk skriver om afgørelsen.

Jonas Gertsen havde løbet de 10 kilometer på 31 minutter og 39 sekunder, men i stedet endte det altså med, at Andreas Lommer blev udnævnt som vinder med en tid på 31 minutter og 42 sekunder.