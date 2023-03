Lyt til artiklen

Hun har ikke sat mange ord på deres skilsmisse.

Men nu tager Gisele Bündchen for første gang bladet fra munden og sætter ord på det, der skete mellem hende og Tom Brady.

Eller: Hun sætter faktisk ord på noget, der ikke skete.

For hun kunne læse i mediernes overskrifter, at skilsmissen skyldtes, at NFL-spilleren på trods af at have lovet at stoppe tog endnu en sæson på banen, og det skulle have gjort, hun fik nok.

Noget, der slet ikke passer, siger Gisele Bündchen til Vanity Fair og kalder de rygter for nogle, der 'gjorde meget ondt' og 'det mest sindssyge, hun nogensinde har hørt'.

»Jeg har altid heppet på ham, og det vil jeg gøre for altid. Hvis der er en person, jeg ønsker skal være den gladeste i verden, er det ham – tro mig. Jeg ønsker, han opnår og erobrer. Jeg ønsker, at alle hans drømme bliver til virkelighed. Det er det jeg ønsker, helt inderst inde,« siger hun.

1. februar 2022 lød det for første gang fra Tom Brady, at han indstillede sin imponerende karriere. 14. marts fortalte han så, at han gjorde comeback til sporten, og det fik rygterne til at løbe.

Første februar i år meddelte Tom Brady dog, at det nu endegyldigt er slut efter 23 år. Han nåede at vinde Super Bowl hele syv gange i karrieren, der gør ham til den mest vindende spiller i NFL-historien.

Tom Brady og Gisele Bündchen. Foto: EDUARDO MUNOZ

Gisele Bündchen skulle ifølge mange overskrifter have fået nok, da Brady fortsatte karrieren. Nu skulle det have handlet om hende, han løb fra en klar aftale. Men det var slet ikke grunden til, de gik fra hinanden, for 'et ægteskab går ikke i stykker over natten'.

Hun fortæller, at intet af det, der er blevet skrevet om deres brud passer, og at hun aldrig ville opgive sit ægteskab 'bare' på grund af endnu en sæson.

»Folk fik det virkelig til at handle om det. Det, der er blevet sagt, er bare en lille brik i et meget større puslespil. Det er slet ikke så sort og hvidt. (...) Nogle gange vokser du sammen, andre gange vokser du fra hinanden. Da jeg var 26, var han 29, vi mødtes, ville have en familie, vi ville ting sammen. Som tiden går, finder du ud af, du vil have forskellige ting og har nogle valg, der skal tages. Det betyder ikke, du ikke elsker den person,« siger Bündchen.

Det var tilbage i oktober, de to stjerner offentliggjorde, at de skulle skilles. Og modellen understreger, at det aldrig har handlet om sporten.

»Jeg blev gjort til en, der er imod fodbold. Tager du pis på mig? Jeg lærte om det. Jeg plejede at joke med, jeg kunne være dommer, fordi jeg så så mange kampe, og jeg elskede det,« lyder det.