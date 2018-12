Michael van Gerwen var suveræn i sin semifinale og kan nu vinde sin tredje VM-titel med sejr over englænder.

Hollandske Michael van Gerwen er klar til endnu en VM-finale i dart. Det står klart, efter at han søndag udraderede sin modstander i semifinalen, skotske Gary Anderson, med 6-1 i Alexandra Palace i London.

Van Gerwen har vundet VM-titlen to gange tidligere og er topseedet ved verdensmesterskabet.

Han så længe ud til at stryge i finalen uden at afgive et sæt. Således stod det 5-0, før Gary Anderson afværgede ydmygelsen og fik reduceret.

Det fik dog ikke hollænderen til at ryste på hånden, og han sikrede finalepladsen med sejr i det syvende sæt.

I finalen skal Michael van Gerwen møde englænderen Michael Smith. Han besejrede i den første semifinale tidligere på aftenen sin landsmand Nathan Aspinall 6-3.

28-årige Michael Smith var på forhånd favorit i dysten mellem de to engelske spillere.

Smith rangerer da også som nummer 10 i verden, mens Nathan Aspinall deltog ved VM for første gang og lå nummer 73 på verdensranglisten.

Den undertippede udfordrer gjorde, hvad han kunne i kampens indledning. Men til sidst var favoritten for godt spillende.

27-årige Nathan Aspinall kom dog fremragende i gang og bragte sig foran 2-0 i sæt, før Michael Smith fik udlignet til 2-2.

Det blev også 3-3, inden Smith bragte sig foran 4-3 og med godt spil også øgede til 5-3, mens Nathan Aspinall efterhånden havde svært ved at diske op med modtræk.

Michael Smith formåede hele tiden at presse Nathan Aspinall, og foran 5-3 lukkede Smith kampen ved også at vinde det følgende sæt.

VM i dart består udelukkende af knockoutkampe, og antallet af sæt har varieret, som turneringen er skredet frem.

I semifinalerne spilles der bedst af 11 sæt, mens finalen byder på bedst af 13 sæt.

For tredje år i træk er der ingen danskere med i VM-turneringen, som spilles under forbundet PDC.

Verdensmesteren vinder et beløb på knap 4,2 millioner kroner.

Rob Cross er forsvarende verdensmester, men han blev sendt ud af turneringen tidligere.

/ritzau/