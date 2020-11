Der er udskiftning i sportsdirektørstolen hos Discovery Networks.

Fredag kom det nemlig frem, at Christian Thye-Petersen stopper som sportsdirektør efter mere end fem år hos tv-stationen.

Det skriver Mediawatch.

Christian Thye-Petersen skal i stedet være redaktør hos Jyllands-Posten i Århus, og det glæder Jacob Nybroe, der ansvarshavende chefredaktør på avisen.

Jyllands-Postens redaktion i Århus. Foto: Brian Karmark Vis mere Jyllands-Postens redaktion i Århus. Foto: Brian Karmark

»Jeg synes, det er et scoop af en anden verden. Han er et lokomotiv af kraft og redaktionel ambition. Han fylder meget, hvor han går og står, og han vil sammen med chefredaktøren for lokalaviserne være fantastisk til at forløse den redaktionelle muskel, som vi har på JP Aarhus og lokalaviserne,” har Jacob Nybroe tidligere fredag fortalt til Mediawatch.

Hos Discovery Networks har jobbet som sportsdirektør dog ikke nået at være ledigt i mere end et kort øjeblik.

For tv-stationen har nemlig ansat ledende redaktionschef Søren Klæstrup som ny sportsdirektør, lyder det i en pressemeddelelse.

Søren Klæstrup, der tidligere har været sportshef hos B.T., tiltræder i den nye rolle efter nytår, hvor han blandt andet skal være med til at styrke streamingtjenesten Dplay.

»Discovery har et tydeligt digitalt fokus, og det projekt vil jeg meget gerne være med til at sætte mit præg på. Sammen med mine mange dygtige kolleger på sporten glæder jeg mig enormt meget til at fortsætte vores arbejde med både at styrke og udvikle vores sportsindhold,« lyder det fra Søren Klæstrup.

Da Christian Thye-Petersen i 2016 skiftede til Discovery, var det efter et job som sportsredaktør hos netop Jyllands-Posten.