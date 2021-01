Tommy Lasorda, der tidligere har været manager for Los Angeles Dodgers i baseball, er død af et hjertestop.

En legende i baseball er død.

Den tidligere Los Angeles Dodgers-manager Tommy Lasorda døde torsdag af et hjertestop i sit hjem. Han blev 93 år. Det oplyser Dodgers på sin hjemmeside.

Dødsfaldet skete, to dage efter at han var vendt hjem fra et længere ophold på hospitalet efter sygdom.

Lasorda førte Dodgers til mesterskaber i 1981 og 1988. Han stoppede som manager i 1996, godt en måned efter at han havde haft hjerteproblemer.

Fire år senere - i 2000 - vendte han tilbage til sporten og blev træner for USA's baseballhold ved OL i Sydney. Her førte han holdet til olympisk guld med sejr over Cuba i finalen.

Lasorda er stadig den eneste, der til dato har ført et hold til titlen i både World Series og ved OL.

Efter karrierestoppet har Lasorda haft en fast plads på Dodger Stadium, og han var til stede i Arlington i Texas, da holdet i oktober vandt mesterskabet med sejr over Tampa Bay Rays.

Det var Dodgers' første World Series-titel, siden Lasorda førte holdet til titlen i 1988.

- I en klub, som har haft så mange fantastiske legender i sporten, er der ingen, som bar uniformen, der har personificeret Dodgers-ånden så meget som Tommy Lasorda.

- Dodgers og dens fans vil savne ham frygteligt. Tommy er simpelthen uerstattelig og uforglemmelig, siger Dodgers-præsident Stan Kasten.

Lasorda kom i National Baseball Hall of Fame i 1997. Det gjorde han som anerkendelse af sine præstationer som manager for Dodgers fra 1976 til 1996.

Kun tre andre har været manager for den samme baseballklub i 20 år eller mere.

I sin aktive tid som spiller i Major League Baseball begyndte Lasorda som pitcher for Dodgers i 1949, men han er i dag mest kendt for sin trænerkarriere.

/ritzau/