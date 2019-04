Sadaf Khadem tør ikke rejse hjem.

I lørdags skrev hun ellers et stykke sportshistorie, da hun blev den første kvindelige iranske bokser, der deltog i en kamp.

Det skete i Frankrig, hvor Sadaf Khadem endda også vandt over franske Anne Chauvin i en amatørkamp.

Siden har hun aflyst sin flyrejse hjem til Teheran af frygt for, hvad der kan ske i Iran.

Sadaf Khadem vandt sin kamp. Foto: STEPHANE MAHE Vis mere Sadaf Khadem vandt sin kamp. Foto: STEPHANE MAHE

Da hun var på vej til Charles de Gaulle-lufthavnen i Paris, fik hun at vide, at der i hjemlandet ventede en arrestationsordre frem for en stor hyldest. Det skriver BBC.

Alt sammen på grund af Sadaf Khadems påklædning. Hun var iført 'sædvanlig' boksebeklædning: En top, shorts. Alt sammen i de iranske farver: Rød, hvid grøn.

Men.

»Jeg kæmpede i en officielt anerkendt kamp i Frankrig. Men jeg havde t-shirt og shorts på, hvilket er fuldstændig normalt i hele verden, men jeg har overtrådt reglerne i mit hjemland,« siger Sadaf Khadem ifølge BBC:

En glad Sadaf Khadem. Foto: STEPHANE MAHE Vis mere En glad Sadaf Khadem. Foto: STEPHANE MAHE

»Jeg havde ikke hijab på, og jeg havde en mand som træner. Det er der nogle mennesker, der ikke ser mildt på.«

Der er ikke kommet en officiel udtalelse fra de iranske myndigheder.

Formanden for landet bokseforbund, Hossein Sorri, benægter dog, at Sadaf Khadem vil blive arresteret, hvis hun tager hjem.

»Frøken Khadem er ikke medlem af en organiseret forening for boksere, og set fra forbundets perspektiv er alle hendes aktiviteter private,« siger Hossein Sorri.