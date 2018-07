Fernando Gaviria og André Greipel blev deklasseret efter sammenstød under spurten på 8. etape af Touren.

Dreux. Bølgerne gik højt, da spurten om at komme først over målstregen på 8. etape af Tour de France satte ind.

Og der gik lidt for meget kamp i den for Fernando Gaviria (Quick-Step) og André Greipel (Lotto-Soudal), der var i fysisk kontakt flere gange under spurten og brugte deres hoveder til at stange ud efter hinanden.

De to ryttere, der blev nummer to og tre på etapen, er blevet deklasseret efter spurten.

Det viser den officielle resultatliste på Tourens hjemmeside, der har placeret Greipel som nummer 92 og Gaviria som nummer 93 og dermed bagest af de ryttere, der kom ind sammen med vinderen.

Dermed taber de to vigtige point i kampen om den grønne trøje, som lige nu føres af Peter Sagen (Bora), der blev nummer fire på lørdagens etape, men rykkes op som nummer to og har samlet 277 point.

Gaviria ligger stadig nummer to i den samlede stilling om pointtrøjen med 214 point, mens Greipel rykker ned som nummer seks med 95 point. Efter fredagens etape havde tyskeren fjerdepladsen.

8. etape blev vundet af hollænderen Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo), der ligger nummer tre i den samlede stilling om pointtrøjen.

