Tony Martin og Luke Rowe er færdige i Touren, efter at Den Internationale Cykelunion (UCI) har smidt dem ud.

Luke Rowe (Ineos) og Tony Martin (Jumbo-Visma) er ude af dette års Tour de France.

Den Internationale Cykelunion (UCI) valgte ifølge TV2 at smide de to ryttere ud af Tour de France efter en batalje på onsdagens 17. etape.

Det skyldtes en episode, som blev fanget af tv, hvor de to ryttere i flere omgange udviste usportslig opførsel over for hinanden.

Luke Rowe forsøgte at komme frem i front af feltet på slutningen af etapen, men Tony Martin trak ud til højre og var nær ved at køre kollegaen af vejen.

Efterfølgende havde Luke Rowe fat i Tony Martin i endnu en batalje, og skærmydslerne var for meget for UCI-kommissærerne at acceptere.

Ineos og Jumbo-Visma har nu syv ryttere tilbage i løbet.

/ritzau/