Baseball-verdenen er ramt af sorg.

De to tidligere MLB-spillere Luis Valbuena og José Castillo er omkommet i en bilulykke i hjemlandet Venezuela.

Her kolliderede deres bil men sten, der var blevet rullet ud på vejen foran an, sandsynligvis af nogle kriminelle.

Det meddeler klubben Cardenales de Lara, hvor de spillede kampe gennem vintersæsonen.

Estamos viviendo una horrible tragedia en Cardenales de Lara. Perdimos a nuestros jugadores Luis Valbuena y José Castillo en un accidente de tránsito. pic.twitter.com/HPf3LRuxp1 — Cardenales de Lara (@CardenalesDice) December 7, 2018

Både Luis Valbuena og José Castillo har igennem mange år spillet i verdens bedste baseball-liga, MLB.

33-årige Luis Valbuena spillede indtil den seneste sæson for Los Angeles Angels. Tidligere optrådte han for Seattle Mariners, Cleveland Indians, Chicago Cubs og Houston Astros. I alt spillede han 10 år i MLB.

37-årige José Castillo havde en kortere karriere i MLB, der stoppede i 2008. Han nåede at spille Pittsburgh Pirates, San Francisco Giants og Houston Astros.

Endnu en tidligere MLB-spiller, Carlos Rivero, var med i den forulykkede bil, men han overlevede.

Guvernøren for Yaracuy har siden tweetet, at fire mænd er blevet arresteret i forbindelse med den tragiske hændelse - de skulle have været i besiddelse af flere af Luis Valbuenas og José Castillos ejendele.

Det sker ofte i Venezuela, at kriminelle smider store sten på vejen for at kunne overfalde og røve bilister.

Denne gang med dødelig udgang.

Flere af Luis Valbuenas og José Castillos tidligere MLB-klubber og holdkammerater har skrevet om spillerne på Twitter:

We are so very deeply saddened to learn of the passing of former Astros players Luis Valbuena and Jose Castillo. Our thoughts and prayers are with their families and loved ones. https://t.co/DsFivc3KgH pic.twitter.com/DQazSdUlZr — Houston Astros (@astros) 7. december 2018

We are deeply saddened to hear of the passing of former Pirates infielder José Castillo.



Our thoughts and prayers go out to his family and friends during this difficult time. pic.twitter.com/yKw7soe8Ic — Pirates (@Pirates) December 7, 2018

We are deeply saddened to hear of the passing of former Angel Luis Valbuena and former MLB infielder José Castillo. Our thoughts and prayers are with their loved ones during this time of grief. pic.twitter.com/GxegOtJXuB — Angels (@Angels) December 7, 2018

Heartbroken to hear about Luis Valbuena and Jose Castillo. My condolences to their families as they deal with this tragedy. Valbuena was an amazing teammate and friend and will be sincerely missed. RIP pic.twitter.com/9rZ1HbmUby — Anthony Rizzo (@ARizzo44) December 7, 2018