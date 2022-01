To år siden denne onsdag.

Så længe er der gået, siden basketballstjernen Kobe Bryant gik bort i en tragisk helikopterulykke.

Her gik han, datteren Gianna og syv andre bort, da de alle var en del af den skæbnesvangre helikoptertur til en basketkamp, hvor Bryant skulle træne sin datters hold.

Men de er altså på ingen måde glemt. Du kan se mere i bunden af artiklen.

For på denne årsdag strømmer det ind med rørende beskeder, billeder og mindesord for Kobe Bryant, der omkom i en alder af bare 41 år, og hans datter.

Blandt andet har NBA lagt et billede op af de to, mens hans tidligere klub gennem mange år, Los Angeles Lakers, har lavet et opslag med Kobe og Gianna Bryant ledsaget af teksten 'family is forever'.

Også FC Barcelona har lagt et billede op af basketballlegenden, hvor der står 'Kobe forever.'

Den tidligere spiller og nuværende tv-ekspert på ESPN Vince Carter sender også store ord i retning af ham, som af mange anses som en af historiens dygtigste basketballspillere.

'Jeg er taknemmelig over at være vidne til endnu et leveår, men det er virkelig hårdt at fejre det, når verden mistede et stort menneske på denne samme dag. Hvil i fred, Kobe, verden savner virkelig en stor personlighed,' skriver Vince Carter på Twitter, inden han ærer spillernes interne rivalitet.

'I dag vil jeg fejre dig og sige tak for kampene og venskabet.'

Du kan læse et udpluk af reaktionerne på Twitter her:

Der er nu gået to år siden den største tragedie i vores æra. Vi elsker og savner dig, Kobe.

Jeg savner dig, Kobe Bryant.

Vi mistede en legende for to år siden i dag. Hvis i fred, Kobe Bean Bryant.

I dag er der gået to år, siden vi mistede Kobe. Siden da har verden virkelig aldrig været det samme. Hvil i fred, Kobe og Gigi Bryant.

For evigt og altid i vore hjerter. Kobe og Gigi.