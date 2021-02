Det er billedet, der for altid vil forfølge ham.

Da han i februar 2019 blev taget på fersk gerning med en nål i armen – i gang med at blive bloddopet.

Den østrigske langrendsløber Max Hauke blev for to år siden for alvor verdenskendt, da politiet kom ind og overraskede ham, mens han var ved at begå forbrydelsen op til VM i ski på hjemmebanen i Østrig.

I slutningen af 2019 fortalte han for første gang om sit livs værste øjeblik, og her to år senere er det selvfølgelig en episode, som fylder enormt meget i hans liv.

I et interview med VG sætter Max Hauke ord på, hvad der stadig er 'skammens dag' for ham, og hvad det har betydet for livet efter den dumme beslutning om at forsøge at snyde sig til succes. Det gør han samtidig med, at han fortæller, at han er færdig i sporten.

»Jeg husker lyden og synet af politimanden med maske. Han spørger: 'Er der andre i rummet?' Det er, som om tiden står stille, mens panikken slår ind på fuld skrue. Det føltes på en måde, som om en stor sten faldt af mig, men også som om en stor sten faldt på mig,« siger Max Hauke til VG og tilføjer:

»Politibetjenten sagde, at vi måtte skynde os, for pressen var på vej. Jeg var så bange og ville bare snakke med nogen i min familie, som sad på stadion, og bede dem om at gå,« husker Max Hauke om dopingskandalen.

Han husker, at det værste var, at videooptagelsen af hans arrestation blev lækket og gik verden rundt.

»Jeg var bange for at vise mig. Da det var mørkt, gik jeg en tur ud for bare at få lidt bevægelse. Det var som at befinde sig i en mørk tunnel uden følelse af tid og sted og uden at kunne skille mellem nat og dag. Jeg var helt paralyseret,« lyder det fra østrigeren.

Han mener, at det lå i kulturen i sporten, at man skulle dope sig, og han skyder også skylden på forbundet og personer, 'som forsøger at holde det skjult', men Hauke fortryder sit valg i dag.

»Jeg angrer på grund af alt det, som skete efterfølgende. Både familien og jeg havde det svært. Det samme gjaldt tidligere holdkammerater og sporten. Hvis jeg kunne skrue tiden tilbage, har jeg mange tanker om, hvad jeg kunne have gjort anderledes.«

»Først og fremmest at sige nej. Derefter at tilpasse træningen, teste mere ski og se på, hvad andre nationer gjorde. Jeg skulle aldrig have tænkt, at det var doping bag alle andres gode resultater,« forklarer han.

I dag er Hauke altså ikke længere en del af sporten, men han vil gerne ind i arbejdet med antidoping.