De neongule Tinkoff-trøjer er for en stund tilbage i Tour de France.

De sidder ikke på ryttere i feltet, naturligvis, men derimod på ejeren af det nu nedlagte Team Tinkoff, Oleg Tinkov, der sammen med sit følge af ledsagere er på et kortvarigt visit i Tour-kulissen.

- Det er første gang, jeg er til Tour de France i tre år. Jeg har ikke været her, siden jeg forlod cykelsporten. Jeg nyder stadig at følge med. Men kun på tv, siger Oleg Tinkov til Ritzau.

At den kontroversielle russer viser sig på racercykel og i fuldt cykeludstyr i startområdet, skal ikke ses som et varsel om et snarligt comeback som holdejer i professionel cykling.

Tværtimod. Tinkov ønsker på ingen måde at involvere sig i cykelsporten igen.

- Nej, det gør jeg virkelig ikke. Jeg vil bare have det godt og køre lidt på min cykel. Jeg vil ikke tilbage, siger Oleg Tinkov.

Forretningsmanden gik først ind som sponsor for Bjarne Riis' daværende Team Saxo Bank. Efter 2013-sæsonen købte Tinkov World Tour-licensen af Riis og drev holdet videre frem til 2016, hvor det gik i opløsning.

Russeren var stærkt utilfreds med, at deltagerholdene ikke i højere grad fik del i tv-indtægterne fra løb som Tour de France.

Men han følte ikke, at løbsarrangøren ASO og Den Internationale Cykelunion (UCI) lyttede og opgav til sidst at kæmpe videre.

Adspurgt, om noget har ændret sig siden dengang, lyder svaret næsten resignerende:

- Ikke rigtigt. Ingenting faktisk. Alt er, som det var, siger Oleg Tinkov.

/ritzau/