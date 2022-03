Hun er en prominent sportsvært og er ansigt på flere DR-programmer. Det er en verden, som de fleste ikke helt ved, hvordan det er at være en del af.

Tilværelsen som en offentlig person og tv-vært kan være overvældende, og derfor søgte Tina Müller støtte hos en tv-kollega.

Det fortæller hun i et interview med Alt for Damerne.

Her fortæller sportsværten blandt andet om sine oplevelser på sociale medier, om nogle følsomme øjeblikke på skærmen og samtidigt om den usikkerhed, der kan være en del af det være på skærmen.

Til at få lidt hjælp til at håndtere dette, afslører Tina Müller i interviewet, at hun har fået støtte fra en kendt tv-kollega, som hun ikke har snakket så meget med før i tiden.

Det er kollegaen Stéphanie Surrugue, som Tina Müller fik en god snak med om de ting, der kan være lidt svære at snakke med så mange andre om.

»Hun var ærlig og tog imod mig med åbne arme. Jeg syntes, at det var virkelig stort af hende. Som vært kan man godt føle, at man står alene med nogle ting, tanker og følelser, som kan være svære at forstå for dem, der ikke kender branchen så godt,« siger Tina Müller til Alt for Damerne og fortsætter:

»Så det var rart at møde en ligesindet, hvor jeg kunne komme ud med nogle frustrationer og tale ærligt om svære arbejdsmæssige ting. Det var enormt dejligt at blive bakket op på den måde.«

Udover at dække store sportsbegivenheder, som da hun var vært ved DRs OL-dækning i sommer, har Tina Müller også haft en del andre store værtsroller på DR.

Senest var hun sammen med Martin Brygmann vært for Dansk Melodi Grand Prix, der løb af stablen lørdag.