Livet byder på mange svære valg, hvor man ved, at det kommer til at gøre ondt uanset hvilken beslutning, man tager.

Det ved den populære sportsvært Tina Müller alt om. I 2016 stod hun i et stort dilemma. Skulle hun have et donorbarn eller ej? Tanken var ikke fjern for hende, og i en alder af 38 skulle det til at være nu, hvis hun skulle være mor.

Men I sidste ende droppede hun planerne. Hun var ellers nået så langt, at hun havde kanylerne i hånden. Klar til at sprøjte hormonerne ind i kroppen. Men hun bakkede ud. Følelsen var ikke rigtig.

For lige dér blev hun klar over, at hun ville ikke have et barn alene.

Men selv om DR-værten ved, at hun i sidste ende gjorde det rigtige, så er hun fuldt ud klar over, at det for altid vil nage hende, at hun ikke har nogen børn. Det fortæller hun i et stort interview med Femina.

»Der har været en større ro, fordi jeg fik tænkt det hele så godt igennem. Men når det er sagt, er jeg også bevidst om, at der resten af mit liv nok vil være en sorg i mig over, at jeg ikke blev mor. Det har altid været en drøm for mig. Men det skulle være med udgangspunkt i en kærlighed til et andet menneske. Og sådan blev det bare ikke,« forklarer Tina Müller.

42-årige Tina Müller er en af DR's mest profilerede værter og har udover diverse tjanser på DR Sporten også fået jobbet som ny vært på 'Hammerslag'.

De seneste år har hun også været fast vært på DR's årlige sportsgalla og har tidligere været ansat hos både TV 2 Sport og TV3 Sport.