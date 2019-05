Idyllisk og hård.

Sådan beskriver DR-værten Tina Müller sin egen barndom. For på nogle punkter voksede hun op ligesom andre børn i et villakvarter, hvor der blev leget på vejene.

Men på andre punkter var det hårdt, fortæller hun i et stort interview med Hendes Verden.

»Min stedfar var af den hårde skole, og hvis man svarede igen, fik man et drag over nakken. Det svarede vist meget godt til hans egen opvækst. Jeg kan huske mange aftener, hvor min bror og jeg sad tilbage ved bordet, fordi vi ikke havde spist leveren eller de gule ærter op. Så sad vi der og kiggede på hinanden. Ja, det var den barske skole, men vi fik masser af kærlighed fra mor,« siger Tina Müller.

Hun boede med sin mor, storebror og stedfaren, for da hun var blot et halvt år, forlod hendes biologiske far familien. I rigtig mange år talte hverken hun eller broren med ham.

Alligevel valgte de efter en del år at tage kontakt til ham. Det var der flere årsager til. For det første fordi de godt vidste, at faren jo kun blev ældre, og at muligheden ikke ville være der altid. Og hvis de ikke gjorde det, ville de så fortryde? Den frygt fyldte en del.

»Det tyggede vi længe på. Det var dog ret nemt at finde ham, da vi endelig tog beslutningen, for han er den eneste med sit navn i Danmark. Min bror og jeg satte os ned og skrev et brev med vores telefonnumre, og at han var velkommen til at kontakte os,« siger Tina Müller.

Efter nogle dage fik hun så et opkald fra et nummer, hun ikke havde i telefonen.

»Så jeg tænkte ikke over det, da jeg tog den. Han sagde bare: 'Det er far'. Verden stod stille i to sekunder, og jeg fik hjertebanken,« fortæller tv-værten, der siden har mødtes med sin biologiske far et par gange.

Tidligere har Tina Müller været meget åben omkring, at hendes egen barndom spillede en rolle i forhold til, at hun fravalgte at få et donorbarn.

Barnet ville vokse op uden en far - ligesom Tina Müller selv - og det blev et vendepunkt, da hun mærkede efter i maven, hvilket du kan læse mere om her.

41-årige Tina Müller bor lige nu i Aarhus, men hun fortæller til Hendes Verden, at hun lige nu er i gang med at flytte til Amager Fælled i København som følge af sparerunden på DR.