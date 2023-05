Hun er i dag mor til datteren Emma og er et 'vanvittigt godt sted'.

Sådan fortæller tv-værten Tina Müller i et interview med Femina.

Men for et par år tilbage havde hun ikke nogen kæreste, og det medførte en række spørgsmål, som hun efterhånden havde fået nok af.

De gik på, hvorfor hun var single og om hun snart skulle have børn.

»Når du er omkring de 40 år og er single uden børn, stikker du lidt ud i samfundet. Det er jo det mest almindelige at have børn i den alder,« siger Tina Müller og fortsætter:

»Men jeg var da pænt træt af, at nogle mente, de kunne stille mig enormt personlige spørgsmål, og fik indimellem lyst til at spørge tilbage: Skal du ikke snart skilles?« siger hun med et grin til bladet.

Tina Müller, der arbejder hos DR Sporten og som har dækket adskillige slutrunder i både håndbold og fodbold, har tidligere talt åben om, at hun havde erkendt, hun nok ikke ville få børn, men pludselig mødte hun sin kæreste Anders.

Den nye rolle som mor var en, hun havde ønsket sig længe og i forbindelse med årets 'Sport 2022'-show i Herning tilbage i januar, fortalte 44-årige Tina Müller, at det selvsagt betød meget for hende, at drømmen var gået i opfyldelse.

»Det er større, end jeg overhovedet kunne forestille mig. Der er så mange følelser i det, så mange tanker og bekymringer. Men det er det mest fantastiske, jeg nogensinde har oplevet i mit liv. Jeg er meget taknemmelig og meget glad for, at lille Emma er kommet til os,« fortalte den jublende vært.

Hun har tidligere været vært på 'Hammerslag', men i marts fortalte hun, at hun havde vagt at stoppe på det populære program, da der i forvejen er en del rejsedage på DR Sporten, og skulle hun beholde den anden værtstjans også, ville det betyde endnu mere tid væk fra datteren og resten af familien.

»Vil det kunne lade sig gøre? Uden tvivl. Men jeg har ikke lyst til det. Jeg kan mærke, at jeg lige nu er et sted, hvor jeg har brug for at suge hvert et lille øjeblik med Emma til mig og være til stede med min familie,« skrev hun i et opslag på Instagram.