Fra Ole Olsen og Camilla Andersen til Michael Laudrup og Caroline Wozniacki.

De var der allesammen – og mange flere – da Danmarks største sportsnavn nogensinde skulle kåres i DR Koncerthuset lørdag aften.

Og lige præcis det gjorde stort indtryk på den ene af aftenens to værter, Tina Müller. Det fortalte hun efter det store show.

»Det, jeg synes var mest imponerende, var, at vi formåede at samle så mange af både tidligere, men også nuværende, stjerner. At de sad i salen, at de havde lyst til at være en del af det, og at vi også havde muligheden for at hylde dem sammen med alle dem, der kiggede med. For det er vi ikke så gode til i Danmark,« forklarede DR-værten til B.T. og fortsatte:

Michael Laudrup – flankeret af Josefine Høgh og Tina Müller – modtager prisen. Foto: Claus Bech Vis mere Michael Laudrup – flankeret af Josefine Høgh og Tina Müller – modtager prisen. Foto: Claus Bech

»Så jeg synes faktisk, at det var stort at være en del af og se, hvor mange der var til stede. Og at de var der og havde lyst til at tage del i det, synes jeg var meget storladent.«

Det var den 43-årige DR-vært, der sammen med sin kollega Josefine Høgh guidede seerne igennem showet, mens en perlerække af de største danske sportsstjerner blev hyldet.

Og selvom Tina Müller ellers er blandt de mere garvede værter og har interviewet nogle af landets største sportsnavne op til flere gange, var lørdag aften en af de mere specielle af slagsen.

»Jeg synes bare, det er vanvittigt, at vi kan samle så mange i den sal. Samme dag, samme tid. Og de har lyst til at deltage i at hylde hinanden. Det var nok noget af det, der gjorde størst indtryk på mig. At kunne gå og kigge rundt i koncertsalen og bare se den ene stjerne efter den anden. Det var stort for mig i hvert fald.«

»Alle shows er specielle på hver deres måde, men hvis jeg ser på de shows, jeg har lavet i sportens verden, så har det her været noget af det største.«

I alt var 125 navne nomineret til prisen som Danmarks største sportsnavn nogensinde.

En pris, som Michael Laudrup endte med at vinde foran navne som Caroline Wozniacki, Peter Schmeichel, Paul Elvstrøm og Viktor Axelsen.