De har allerede dannet par 'et godt stykke tid', og der er også store planer i gang for Tina Müller og kæresten.

Det fortæller DR-værten i et interview med Billed-Bladet.

For selvom de allerede bor sammen og har det dejligt, er de nu begyndt at kigge på en ny fælles bolig med mere plads. Lige nu bor Tina Müller på Kalvebod Fælled, og den populære vært har nogle krav til et kommende nyt hjem, fortæller hun.

Det skal nemlig ikke være Nørrebro eller Vesterbro, da hun gerne vil have natur omkring sig.

»Det fylder meget i min hverdag, at jeg kan komme ud i naturen, og jeg er også ret glad for området, hvor jeg bor nu. Men nu er målet at finde noget større, og at vi skaber et hjem sammen. Det betyder noget,« siger Tina Müller, der endnu ikke ønsker at afsløre identiteten på sin nye kæreste.

»Jeg klager ikke, og jeg føler mig meget privilegeret. Jeg er simpelthen lige på grænsen til at være lykkelig,« siger den 43-årige vært, der blandt andet står i spidsen for 'Hammerslag' og var vært på Melodi Grand Prix tidligere på året.

Derudover er hun en af de profilerede værter hos DR Sporten, hvor hun blandt andet står i spidsen for den årlige sportsgalla i januar.

Derudover er det også hende, der til sommer skal stå i spidsen for OL på tv-stationen. Det kommer til at ske i et studie, der kommer til at ligge på toppen af Experimentarium, der ligger i Hellerup.

»Man kan fornemme nærmest hele København. Jeg glæder mig til at dele udsigten med mine medværter og de mange gæster,« har Tina Müller tidligere fortalt om den store sommertjans.