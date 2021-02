En 31-årig mand fra Florida fik pludselig få sekunders berømmelse, da han under årets Super Bowl lykkedes med at trænge ind på banen iført en pink badedragt.

Baneløberen hedder Yuri Andrade, og han er nu blevet sigtet for ulovlig indtrængen og risikerer dermed at ende bag tremmer.

Det skriver en række amerikanske medier – herunder USA Today.

Baneløberen fandt vejen ind på Raymond James Stadium i slutningen af fjerde quarter på et tidspunkt, hvor det var så godt som afgjort, at Tom Brady og Tampa Bay Buccaneers ville snuppe sejren.

Foto: HILLSBOROUGH COUNTY SHERIFF'S OFFICE Vis mere Foto: HILLSBOROUGH COUNTY SHERIFF'S OFFICE

Yuri Andrades stunt har efterfølgende vist sig at være et forsøg på at skabe opmærksomhed på hjemmesiden ''Vitaly Uncensored', der var printet på maven af den pinke badedragt, som baneløberen bar.

Han nåede da også at afbryde spillet kort, inden han på nærmest brutal vis blev tacklet af et par sikkerhedsfolk.

Hjemmesiden, som Yuri Andrades reklamerede for, ringer måske en klokke hos flere.

Den er nemlig ejet af YouTube-pranksteren Vitaly Zdorovetskiy, der af flere omgang har fået baneløbere til at skabe opmærksomhed for sine forretning ved at ansætte baneløbere til at stjæle opmærksomheden.

Foto: BRIAN SNYDER Vis mere Foto: BRIAN SNYDER

Det var således også ham, der stod bag den kvindelige baneløber Kinsey Wolanskis stunt ved Champions League-finalen mellem Liverpool og Tottenham i 2019.

Hun blev efterfølgende kendt som 'kvinden i badedragten', og afbrød senere hen også et alpint skiløb ved at løbe ind under et slalomløb og iført badedragt hyldede den afdøde Kobe Bryant med et skilt.

Vitaly Zdorovetskiy har også selv tidligere sendt baneløbere på banen til VM-finalen, ligesom han selv har været på banen ved NBA-finalen og MLB-finalen i USA.

Ved sidste års Super Bowl havde internetfænomenet faktisk også planlagt at få en baneløber ind, da Kelly Kay gjorde et forsøg på at hoppe ind midt i det hele iført en rød badedragt, men hun blev bremset i sidste øjeblik.

Dette års baneløber formåede dog kun at afbryde den store sportsbegivenhed kort, inden spillet blev sat i gang igen, og Tampa Bay Buccaneers med Tom Brady i spidsen kunne få minutter senere kunne kalde sig vinder af dette års Super Bowl.