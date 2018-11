Kevin Magnussen kalder 2018-sæsonen godkendt. Både personligt og for Haas-teamet.

Kevin Magnussen erklærer sig glad for Formel 1-sæsonen 2018, efter han søndag sluttede den af med en hårdt tilkæmpet tiendeplads og et enkelt VM-point i Abu Dhabi.

Danskeren har dermed fået point i 11 ud af sæsonens 21 løb, markeret sig med sin bedste samlede placering og pointsum i Formel 1-karrieren samt kørt for et team, som har været konkurrencedygtigt hele året.

- Jeg er glad for denne sæson. Pointmæssigt er det den bedste, jeg har haft i Formel 1.

- Jeg føler, jeg blevet bedre racerkører og er landet et godt sted hos Haas, hvor jeg kommer til at blive i noget tid og forhåbentlig udvikle mig mere og mere, siger Kevin Magnussen til TV3+.

I alt skrabede han 56 VM-point sammen og slutter på niendepladsen i kørernes VM-stilling.

Danskerens hidtil bedste sæson ligger tilbage i 2014, hvor han hos McLaren hentede 55 point og en samlet 11.-plads.

Teamkollega Romain Grosjean har på 14.-pladsen 37 point. Grosjean sluttede som nummer ni i løbet i Abu Dhabi.

Haas-totalen rækker til en femteplads i kampen om konstruktørernes mesterskab.

- Det har været et rigtig fint år. Selv her til slut har vi haft farten til at være med. Det er ikke sådan, at vi har startet godt og er sakket bagud. Vi har rent faktisk fulgt med udviklingen, selv om vi er så lille et team, siger Kevin Magnussen til TV3+.

- Jeg er godt tilfreds og ser frem til næste sæson, hvor vi forhåbentligt kan være endnu bedre, siger han.

I sæsonafslutningen i Abu Dhabi kom han godt afsted på startlangsiden, men straks derefter gik det galt.

- Jeg kom i en sandwich i første sving og var nødt til at bakke ud af den og mistede en masse, fordi jeg kom uden for banen. Igen i femte sving blev der lukket af, og jeg tabte endnu en placering. Det var en omgang, hvor alle døre var lukket, siger Kevin Magnussen.

Han holdt dog godt på, og en effektiv dækstrategi og lidt medvind i form af andre køreres exit skaffede danskeren VM-point for 11. gang i sæsonen.

Faktisk sluttede Magnussen 12 gange i pointene, men han blev diskvalificeret efter en niendeplads i USA.

