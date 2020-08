Han er 11 år. Han hedder Charlie - og han er ret god til golf.

Og nåja, så hedder han Woods til efternavn.

Hvilket er lige præcis grunden til, at den lille purk i de seneste dage har fået stor opmærksomhed. For hvis man er søn af golffænomenet Tiger Woods og viser store evner med de lange tynde køller, så begynder overskrifterne at skrive sig selv.

Ikke mindst fordi Charlie Woods for nylig vandt en turnering i Florida, hvor caddien var ingen anden end farmand. I løbet af de ni huller gik han tre slag under par og havde et forspring på hele fem slag ned til nummer to.

#PHOTOS: Tiger caddying yesterday for son Charlie in Florida. (: derrick_payne / IG) pic.twitter.com/jleOdiJvmG — Tiger Woods Legion (@TWlegion) August 16, 2020

Bum.

Tiger Woods har dog ikke tænkt sig at presse sin søn til at satse på en professionel golfkarriere.

»Det er op til ham, om han vil eller ej. Han er begyndt at forstå, hvordan han skal spille, og det har været fantastisk at være med ham,« har Tiger Woods sagt til GolfTV:

»For mig var det naturligt allerede fra en ung alder, men jeg kommer ikke til at presse ham.«

#PHOTOS: Tiger caddying yesterday for son Charlie in Florida. (: derrick_payne / IG) pic.twitter.com/jleOdiJvmG — Tiger Woods Legion (@TWlegion) August 16, 2020

Tiger Woods har selv vundet 15 Major-turneringer, selv om formen ikke helt har ramt samme stabile niveau i de seneste år på grund af mange forskellige skader.

Og hos sønnen er der da også noget som golfstjernen misunder.

»Jeg ville gerne have den samme bevægelsesfrihed som ham. Det er længe siden, det har været sådan for mig,« siger Tiger Woods.

Charlie Woods er den yngste af de to børn, som Tiger Woods fik med svenske Elin Nordegren. Parret blev skilt i 2010.