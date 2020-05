Familien Gaspards håb om at finde den tidligere wrestlingstjerne og skuespiller Shad Gaspard i live, efter han søndag forsvandt i bølgerne ud for Venice Beach i Los Angeles, blev onsdag punkteret.

Her skyllede liget af den 39-årige familiefar i land.

På trods af den store sorg i familien har Shad Gaspards enke, Siliana Gaspard, nu delt et opslag på Instagram, hvor hun tager afsked med sin mand.

'Aryeh, jeg selv og Gaspard- og Chittick-familierne vil gerne benytte denne stund til at takke alle for deres bønner og støtte, mens vi sørger over tabet af vores elskede Shad,' indledes opslaget, inden hun forsætter:

'Shad var hele vores verden, og vi var hans. Der findes ikke ord, der kan beskrive, hvad han betød for os alle. Han var vores hjerte, vores sjæl, vores beskytter og vores kriger.'

Vis dette opslag på Instagram Aryeh, myself and the Gaspard and Chittick families would like to take this time to thank everyone for their prayers and support, as we mourn the terrible loss of our beloved Shad. . . Shad was our whole world and we were his. There are not enough words to describe what he means to all of us. He was our heart, our soul, our protector, our warrior. He was a bright force of nature, who brught joy to many through his joyous and gracious nature. . . The outpouring of love from Shad’s friends, colleagues and fans has meant more to us than you can even imagine. . . We’d like to once again thank the lifeguards, coast guard, divers, fire and police departments for their efforts. . . Shad was and will always be our real life super hero. . . I love you more, my love . . -Proudly, . Siliana Gaspard Et opslag delt af Siliana Gaspard (@silianagaspard) den 21. Maj, 2020 kl. 8.10 PDT

I det følelsesladede opslag fortæller Siliana Gaspard også, at hendes nu afdøde ægtemand var en mand, der bragte glæde i mange menneskers liv, ligesom hun takker for den støtte, familien har modtaget fra fans, kolleger og venner af Shad Gaspard.

Derudover benytter Siliana Gaspard opslaget til at takke de livreddere, kystvagter, dykkere, brandfolk og politifolk, der hjalp til i eftersøgningen på Shad Gaspard, inden hun slutter opslaget af:

'Shad var og vil altid være vores virkelige superhelt. Jeg elsker dig mere, min elskede.'

Skuespilleren Dwayne 'The Rock' Johnson, der selv har en fortid som professionel wrestler, har også hyldet Shad Gaspard med et opslag på Instagram.

Vis dette opslag på Instagram This one hurts. Great guy. My deepest condolences and love to Shad Gaspard’s wife, son and family. Shad drowned in the ocean, but not before instructing lifeguards to save his 10yr old son first. That’s the love of a father. This is a tough one to process. Love and light to Shad’s family. And your warrior spirit lives on through your son. Et opslag delt af therock (@therock) den 20. Maj, 2020 kl. 11.37 PDT

'Shad druknede i havet, men ikke før, at han havde bedt livredderne om at redde hans 10-årige søn først. Det er en fars kærlighed,' skrev Dwayne Johnson blandt andet i sit opslag.

Dwayne Johnsons opslag hentyder til den situation, hvor Shad Gaspard søndag mistede livet.

Det skete nemlig, da den tidligere wrestlers 10-årige søn, Aryeh Gaspard, blev fanget i en stærk strøm, så livredderne på Venice Beach måtte i aktion.

Da de nåede frem, gav Shad Gaspard dem dog besked på, at de skulle redde hans søn først. Efterfølgende blev han selv revet med af strømmen, inden livredderne fik fat i ham.