Den tidligere wrestler Shad Gaspard fygtes druknet ud for Venice Beach i Los Angeles.

Her forsvandt han under en svømmetur i søndags, hvor en stærk strøm rev ham under vandet, og han forsvandt.

Ifølge flere medier skete ulykken kl. 15.45, og hans hustru, Siliana Gaspard, har også efterlyst ham på Instagram med ordene:

'Vi vil vide, om han er blevet set'.

Ifølge Fox News skulle Shad Gaspard og hans 10-årige søn være blevet fanget i en stærk strøm ud for den berømte strand. Også flere andre kom i problemer, så livredderne måtte i aktion.

Da de nåede frem, gav den tidligere wrestler dem dog besked på, at de skulle redde hans søn først. Og det skete.

Shad Gaspard blev så efterfølgende selv revet med af strømmen, inden livredderne fik fat i ham.

»En eftersøgning blev øjeblikkelig iværksat, og den har været i gang lige siden,« har betjenten Trina Schrader fra Los Angeles Sheriff’s Department fortalt til Fox News.

Det forlyder dog ifølge nogle medier, at eftersøgningen nu er indstillet.

Shad Gaspard var en del af en populær såkaldt 'tag team'-duo Cryme Time sammen med partneren JTG.

Siden har han forfulgt en skuespilskarriere med roller i filmene 'Get hard' og 'Think Like a Man Too' samt tv-serierne 'The Game' og 'From Dusk till Dawn'.

En lunefuldt vejr i søndags ud for Los Angeles betød, at livredderne måtte i aktion mere end 100 gange ud for Venice Beach, lyder det fra L.A. County Lifeguards.