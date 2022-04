Den tidligere verdensmester i dart Ted Hankey har indrømmet at have begået et seksuelt overgreb på en blot 17-årige kvinde.

Den 54-årige mødte op i retten i den engelske by Warrington torsdag, hvor han erkendte sig skyldig i forsætligt at have befamlet den 17-årige. Overgrebet skulle være sket 10. september sidste år.

Det skriver Daily Mail.

Ved retten torsdag morgen mødte Ted Hankey kun op i retten for at bekræfte sit navn, alder og adresse og for at erkende sig skyldig i anklagen mod ham. Det var med andre ord en ren tilståelsessag.

Ted Hankey kysser trofæet efter sin triumf i 2009, hvor han igen kunne kalde sig verdensmester. Foto: ADRIAN DENNIS Vis mere Ted Hankey kysser trofæet efter sin triumf i 2009, hvor han igen kunne kalde sig verdensmester. Foto: ADRIAN DENNIS

Distriktsdommer Nicholas Sanders fortale til den tidligere verdensmester, at Hankey vil blive dømt 12. maj.

Dommeren sagde yderligere, at Ted Hankey nu var underlagt et anmeldelseskrav og skulle melde sig til en lokal politistation, da han gav ham en betinget kaution.

Høringen varede blot omkring 10 minutter.

Dartspilleren, der går under kælenavnet 'The Count', har kunne kalde sig for verdensmester hele to gange – i 2000 og 2009.