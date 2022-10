Lyt til artiklen

Det er egentlig et mirakel, at 50-årige Tim Lobinger stadig lever.

Det fortæller den tidligere sportsstjerne, der har vundet VM-og EM-guld i indendørs stangspring, i et interview med Bild.

I 2017 blev han ramt af leukæmi, og han har siden kæmpet en brav kamp mod sygdommen. Men desværre har den langsomt fået overtaget, og tilbage i februar fik han en hård besked fra lægerne.

Han har ikke lang tid tilbage, og derfor skulle han så småt begynde at sige farvel til de mennesker, han elsker.

Tim Lobinger tilbage i 2008. Foto: Gero Breloer Vis mere Tim Lobinger tilbage i 2008. Foto: Gero Breloer

»Jeg får det ikke bedre længere. Kræften er for aggressiv,« fortæller Tim Lobinger, der også har vundet blandt andet to sølvmedaljer i sin karriere.

Tim Lobinger, der har tre børn, vejer blot 66 kilo. Men han understreger også, at han på trods af den hårde dom nægter at give op. Noget, han slet ikke ser som en mulighed.

»Hver dag med familien er værd at kæmpe for. Der er altid en grund til at finde styrke,« siger den tidligere sportsstjerne.

Samme melding gav han tilbage i marts i en opdatering på Instagram.

'Tak for jeres mange beskeder og opmuntrende ord. Jeg kæmper videre,' lød det fra den tidligere atlet, der ikke har været bange for at dele billeder af sig selv gennem hele forløbet, ligesom han også, så længe han har kunnet, er fortsat med at træne.