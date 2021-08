Skuespilleren Halle Berry er blevet sagsøgt af den tidligere UFC-kæmper Cat Zingano.

Det skyldes, at den tidligere James Bond-skuespiller har snydt Cat Zingano for en filmrolle i 'Bruised'. Det skriver TMZ.

Hun blev tilbudt en plads i 2019, hvorefter UFC gav hende et tilbud om en stor kamp. Men det var ikke nogen god idé.

Det mente Halle Berry i hvert fald ikke. Derfor fortalte hun Cat Zingano, at UFC-kæmperen burde sige nej tak.

Cat Zingano valgte at gøre, som skuespilleren ønskede, og det betød, at UFC rev hendes kontrakt i stykker.

Og nu bliver det en smule grimt. Cat Zingano kunne nemlig ikke længere være med i filmen. Den var kun for UFC-kæmpere.

Det var den besked, hun fik fra Halle Berry. Og efterfølgende kunne Cat Zingano ikke længere få fat i skuespilleren, der droppede al kontakt.

Derfor bliver hun sagsøgt af den tidligere UFC-kæmper for at have gjort skade og for at have løjet samt for brudte løfter.

Det amerikanske medie skriver ingenting om, hvad det kan få af konsekvenser for Halle Berry, eller hvornår hun kan blive hevet i retten.

TMZ skriver afsluttende, at de har forsøgt at få en kommentar fra lejren omkring Halle Berry, men indtil videre uden held.