Tidligere sportschef i Triatlon Danmark Michael Krüger og triatleten Sif Bendix er blevet idømt fire og et års udelukkelse for brud på antidopingreglerne.

Det skriver Danmarks Idrætsforbund i en pressemeddelelse.

Sagerne omhandler ikke direkte doping - men 'tilskyndelse til og anvendelse af en metode, som strider mod antidopingreglerne', lyder det.

Sif Bendix Madsen har erkendt at have fået en infusion på 500 ml saltvandsopløsning, men det er ifølge reglerne forbudt at få intravenøse infusioner eller indsprøjtninger af mere end 100 ml inden for 12 timer.

Det er det, hun er blevet dømt for: Et års udelukkelse.

Strafferammen gik op til fire år, men hun endte med en mindre straf, fordi hun på det pågældende tidspunkt kun var 17 år. Desuden var det en formildende omstændighed, at hun ikke var vidende om, at metoden var ulovlig.

Til gengæld fik daværende sportschef for Triatlon Danmark, Michael Krüger, den fulde straf: Fire års udelukkelse.

'Han er derfor blevet dømt på grund af reglerne om administration af en forbudt metode,' lyder det i pressemeddelelsen.

Både Sif Bendix Madsen og Michael Krüger har været udelukket midlertidigt siden den 28. juni 2019, så deres strafafmåling begynder reelt her.