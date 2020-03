Michael Krüger og Sif Bendix Madsen udelukkes for at anvende en metode, der strider mod antidopingreglerne.

Den tidligere sportschef i Triatlon Danmark Michael Krüger er sammen med triatleten Sif Bendix Madsen blevet dømt for brud på antidopingreglerne.

Krüger udelukkes i fire år, mens Sif Bendix Madsen udelukkes i et år for at anvende en metode, som strider mod de nationale antidopingregler.

Det har Danmarks Idrætsforbunds (DIF) Dopingnævn afgjort, skriver DIF i en pressemeddelelse.

Sagen er blevet indbragt for nævnet af Anti Doping Danmark.

Både Sif Bendix Madsen og Michael Krüger har været udelukket midlertidigt siden 28. juni 2019, og den periode bliver fratrukket den udelukkelse, som de to personer er blevet idømt.

/ritzau/