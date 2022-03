For halvandet år siden havde 27-årige Sergiy Gryn sin dagligdag i Morten Korch'ske Nørreskoven i Vejle, hvor der kan være så fredsommeligt, at det næsten er lidt kedeligt.

I dag er livet langtfra fredsommeligt og kedeligt for Gryn. For den ukrainske fodboldspillers virkelighed har slået en dramatisk kolbøtte siden dagene ved fjorden i Vejle.

Nu befinder han sig midt i en blodig krig, der truer selve verdensfreden. Hans land er under invasion, Vladimir Putins soldater skruer op for voldsomheden – og Sergiy Gryn ved, at han nok selv snart bliver nødt til at gå i krig mod de russiske naboer.

Da B.T. fanger ham over telefonen, er humøret – trods de grumme omstændigheder – bedre, end det har været de seneste dage, fortæller han.

»Mine forældre er lige kommet til vores by, Oleksandrija. De har været i min hjemby, Volvonakha, indtil nu. Du har godt hørt om Volvonakha? Byen er blevet bombet intenst i mange dage og er helt smadret – men den har ikke overgivet sig. Det er en lille heroisk by.«

»Men nu er min mor og far i sikkerhed hos os i Oleksandrija, der ligger midt i landet. Og lige nu er her fredeligt. Krigen er ikke kommet til Oleksandrija endnu, så lige nu er vi i sikkerhed – men vi ved ikke hvor længe.«

Sergiy Gryn kom til Vejle Boldklub i januar 2019 fra den ukrainske storklub Shakhtar Donetsk. Han nåede at spille for 'Jyllands Rubin' i halvanden sæson, inden han i september 2020 tog hjem til Ukraine for at tørne ud for Oleksandrija.

Selvom opholdet var kort, nåede den ukrainske kantspiller at efterlade et særdeles sympatisk indtryk i den danske traditionsklub – og spørger man medarbejdere i Vejle Boldklub, er der kun lovprisninger og en pæn portion bekymring for den altid smilende Gryn at hente.

I dag er der langt mellem smilene hos den 27-årige ukrainer. Han fortæller, at han for det meste er rasende – på nabolandet, der nu truer Ukraines eksistens.

»Jeg har virkelig svært ved at forklare dig mine følelser. Jeg kan bare fortælle dig, at jeg er SÅ vred. Jeg forstår ikke, hvordan de kan gøre det! Komme til vores land og smide bomber over det hele.«

»De angriber os fra alle sider. Mange familier er døde. Kvinder og børn er døde. Det er, som om man pludselig er tilbage i 1941.«

I Ukraine hersker der en utrolig modstandskamp mod den russiske overmagt, der ad flere omgange er blevet slået tilbage af heroisk kæmpende ukrainere. Og på gaderne står unge ukrainske mænd i kø for at melde sig til hæren.

Der er Sergiy Gryn ikke – endnu. Men han er helt indstillet på, at han en dag kan være tvunget til at gribe til våben og gå i krig.

»Jeg har sagt, at hvis den russiske hær kommer til min by, så stikker jeg ikke af. Så bliver jeg og kæmper – selvfølgelig. Så melder jeg mig til den ukrainske hær.«

»Jeg bliver nødt til at forsvare min familie. De bor alle hos mig – min mor, far, onkel, farfar. Jeg har ikke noget valg – jeg må gå i krig.«

Omkring halvanden million ukrainere er flygtet fra krigen. Men for Sergiy Gryn er det ikke en mulighed at rejse til Danmark eller et andet europæisk land.

»Nej, jeg kan ikke forlade landet. Jeg vil heller ikke … du ved … Ukraine er mit land.«

Inden den ukrainske fodboldspiller bliver nødt til at lægge telefonen fra sig, når han lige at få leveret en grum spådom.

»Jeg tror, at russerne kommer til at fortsætte krigen til den bitre ende. Når de er gået så langt, som de er – så stopper de ikke. Det er for sent for dem at vende om. Jeg tror, at den nærmeste fremtid er dyster i denne krig.«

»Men vi kommer til at vinde til sidst. Det er jeg ikke i tvivl om.«