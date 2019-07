Det franske hold Cofidis forventer at få licens til World Touren i den kommende sæson.

Det franske cykelhold Cofidis har befundet sig på sportens anden klasse siden 2010, men nu skal det være slut.

Ledelsen bag det 22 år gamle hold har ansøgt Den Internationale Cykelunion (UCI) om at få World Tour-licens fra 2020, og general manager Cédric Vasseur er overbevist om, at svaret bliver positivt.

- Vi kan først være sikre, når UCI udsender en officiel erklæring om World Tour-licenser i slutningen af året. Men vi er i en god position, siger Cédric Vasseur.

Cofidis var i slutningen 1990'erne et af verdens bedste cykelhold og havde i Tour de France 1998 tre ryttere blandt de syv bedste i det samlede klassement.

Men efter årtusindskiftet gik det ned ad bakke, og resultaterne var så sløje, at UCI i efteråret 2009 besluttede ikke at forny licensen til højeste klasse.

Siden har Cofidis kørt som prokontinentalhold, men har hvert år fået wildcard til Tour de France og andre store løb. Holdet kører da også med et budget, som de fleste rivaler på næstøverste niveau kun kan drømme om.

Ifølge Vasseur er Cofidis' årsbudget i 2019 11 millioner euro. Der er brug for yderligere fem millioner for at skabe et slagkraftigt hold på World Touren, vurderer han.

UCI har åbnet for at udvide gruppen af World Tour-hold fra 18 til 20 i de næste år. Fra 2023 skal tallet så ned på 18 igen, og det er resultaterne i de kommende tre år, der skal afgøre, hvem der skal ud af det fine selskab til den tid.

- For os er det en virkelig god mulighed. Eftersom UCI åbner døren for flere hold, er vi nødt til at tage den chance. Det er nu eller aldrig, siger Cédric Vasseur.

Selv om Cofidis har været sikker på deltagelse i Tour de France trods status af prokontinentalhold, er oprykning til World Touren et krav, hvis holdet skal udvikle sig, mener chefen.

- Hvis du vil have de bedste ryttere, hvis du vil have de bedste tekniske partnere, skal du være på World Touren.

- Når jeg taler med ryttere og deres agenter, overvejer de ikke engang et hold uden for World Touren. Det er hovedårsagen.

- Desuden, hvis du ønsker at spille en rolle i cykelsport, skal du være med i Tour Down Under, i Giro d'Italia, i Tour de France og Vuelta a Espana.

- Hvis du skal have hele det program, skal du have World Tour-status, siger Cédric Vasseur.

Det franske hold har en enkelt dansk rytter i staben i skikkelse af Jesper Hansen.

