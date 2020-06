Hun er tidligere Playboy-model og tv-vært. Men snart kan Anamaria Prodan måske også skrive 'klubejer' på sit cv.

For den 47-årige tidligere model går ifølge flere rumænske medier med store planer, når hele coronapandemien er overstået.

Det er ifølge gsp.ro klubben FC Hermannstadt, hun gerne vil købe.

Spekulationerne blev for alvor sat i gang, da hun blev spurgt til sine planer for fremtiden i et interview med TV Telekom Sport.

»Jeg ved det ikke. Jeg overvejer at købe en fodboldklub,« lød svaret fra Anamaria Prodan, der først blev koblet sammen med FC Dinamo, som er i problemer.

Det afviste hun dog selv, og siden er det så FC Hermannstadt, hun skulle have set sig varm på. Klubben har angiveligt en gæld på, hvad der svarer til 7,5 millioner kroner og kunne i den grad godt bruge investorer.

Skulle det blive til et køb af den rumænske Liga 1-klub, vil det ikke være første gang, Anamaria Prodan slår sine folder i fodboldverdenen. Den 47-årige tidligere model har nemlig tidligere været præsident i flere rumænske topklubber – en af dem er FC Cluj, der med hende som en del af klubben kom i Champions League.

Derudover er Anamaria Prodan Fifa-certificeret spilleragent, og så er hun gift med den tidligere fodboldspiller Laurentiu Reghecampf.