Endnu en trist sag er dukket op for en tidligere NFL-stjerne.

Denne gang handler det om Dana Stubblefield, der i tre år var en af ligaens bedste forsvarsspillere i midten af 90'erne og vandt Super Bowl i 1995. Han er nu blevet dømt for at have voldtaget en udviklingshæmmet kvinde, som han lovede et job som babysitter.

Ugerningen fandt sted i 1995, hvor Stubblefield tog kontakt til den dengang 31-årige udviklingshæmmede kvinde på et website for babysittere. Stubblefield inviterede kvinden hjem til en samtale, og kort efter blev hun så ifølge anklagere inviteret tilbage til Stubblefields hjem, da han ønskede at betale for hendes tid.

Det endte i stedet med, at den tidligere NFL-stjerne voldtog den udviklingshæmmede kvinde og derefter gav hende 80 dollar – svarende til 440 kroner, inden han sendte hende ud igen. Kvinden gik dog direkte til politiet og anmeldte Stubblefield for voldtægten.

Den er han nu blevet dømt skyldig i efter en ni måneder lang retssag, skriver San Francisco Chronicle. Og nu 49-årige Stubblefield står til en fængselsstraf på mellem 15 år og livstid for overgrebet på en kvinde, der ifølge retten ikke var i stand til at give samtykke.

Dna-beviser fra kvinden matchede Stubblefields, og den tidligere NFL-stjerne indrømmer også, at han havde sex med kvinden, men hans advokater argumenterede for, at der var tale om, at Stubblefield betalte kvinden for at have sex med samtykke.

»Der er meget information, vi er i besiddelse af, men som juryen ikke havde lov til at modtage, som, vi mener, ville have haft stor indflydelse på deres beslutning,« siger Stubblefields advokat, Allen Sawyer, ifølge San Francisco Chronicle.

Derfor vil Stubblefield også anke dommen, som altså kan ende med at give ham mellem 15 års fængsel og livstid. Indtil videre er Stubblefield dømt skyldig og dermed fængslet, indtil straffen skal udmåles.