Rae Carruth blev idømt 18 års fængsel for medvirken til drabet på sin gravide ekskæreste. Nu er han løsladt.

Clinton. Den tidligere NFL-spiller Rae Carruth er efter 18 års fængsel en fri mand.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

44-årige Carruth forlod mandag statsfængslet Sampson i Clinton, North Carolina, efter at have afsonet 18 af 24 år for meddelagtighed i drab på sin gravide ekskæreste.

Her undlod han at besvare spørgsmål fra de fremmødte reportere og steg i stedet ind i en hvid firehjulstrækker, der skulle fragte ham til et ukendt sted.

De næste ni måneder må den tidligere NFL-spiller ikke forlade delstaten eller landet uden tilladelse. Det skyldes, at han fortsat er en del af et løsladelsesprogram. Det oplyser talsmand i North Carolina Jerry Higgins.

Herefter er Rae Carruth dog fri til at gøre, hvad han vil.

Rae Carruth havde netop underskrevet en fireårig kontrakt til 3,7 millioner dollar med det amerikanske football-hold Carolina Panthers, da han blev anholdt og senere dømt for at have planlagt drabet på sin gravide ekskæreste.

Ekskæresten Cherica Adams blev skudt fire gange, mens hun kom kørende i en bil. Hun endte i koma, men døde en måned senere af sine kvæstelser.

Kort efter skyderiet havde Adams dog nået at foretage et opkald til alarmcentralen, hvor hun implicerede Rae Carruth.

I opkaldet forklarede hun, at Rae Carruth havde kørt ind foran hende og spærret vejen, hvorefter en anden bil var kørt forbi og havde affyret skuddene.

Barnet i maven blev født ved kejsersnit og overlevede, men pådrog sig en hjerneskade efter at have manglet ilt i 70 minutter.

Rae Carruth har aldrig påtaget sig skylden for drabet, men i et 15 siders langt brev skrev han i februar, at han føler sig "ansvarlig for alt det, der skete".

Han planlægger at søge forældremyndigheden over sønnen, der i dag er 18 år. Sønnen har siden fødslen boet hos sin mormor.

- Min søn burde vokse op hos mig (...) Jeg vil have mit ansvar tilbage. Jeg kan stadig gøre en forskel, står der i brevet.

/ritzau/