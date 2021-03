Den 48-årige tidligere NBA-spiller Shawn Bradley har mistet evnen til at gå.

Det oplyser hans tidligere klub Dallas Mavericks i en meddelelse.

Bradley, der stoppede sin karriere i 2005 og blandt andet var en del af den populære Space Jam-film med Michael Jordan i spidsen, blev kørt ned bagfra, da han cyklede nær sit hjem 20. januar i år.

Den 2.30 meter høje tidligere NBA-profil beskadigede sin ryggrad alvorligt. Meget alvorligt. Faktisk så alvorligt, at han nu er lammet og ikke kan gå. Han blev hurtigt opereret i nakken og har nu været indlagt og sengeliggende i otte uger, oplyser Mavericks.

Shawn Bradley (med håndklædet) på bænken hos Dallas Mavericks tilbage i 2001. Foto: PAUL BUCK Vis mere Shawn Bradley (med håndklædet) på bænken hos Dallas Mavericks tilbage i 2001. Foto: PAUL BUCK

I meddelelsen lyder det, at Bradley vil bruge ulykken til at skabe mere opmærksomhed på cykelsikkerhed, mens han prøver at kæmpe sig tilbage til livet.

'Hans stærke tro bliver testet lige nu, når han er i gang med hård genoptræning og lærer at håndtere livet som lammet. Lægerne har advaret ham om, at vejen tilbage bliver lang og hård. Den fysiske udfordring bliver måske endda hårdere end at spille professionel basket,' lyder det.

Bradley optrådte for første gang i NBA tilbage i 1993, da han blev draftet af Philadelphia 76ers, inden han spillede to sæsoner for New Jersey Nets. Men det var hos Dallas Mavericks, som han spillede for fra 1997 til karrierestoppet i 2005, at han nød sine bedste år i verdens bedste basketliga.

Han spillede med i Space Jam-filmen i 1996, hvor han sammen med de andre NBA-stjerner Muggsy Bogues, Larry Johnson, Charles Barkley og Patrick Ewing spillede en række basketstjerner, der mistede sit talent til en flok rumvæsner.