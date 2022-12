Lyt til artiklen

Den tidligere basketballstjerne Amar’e Stoudemire har tilbragt natten til søndag i politiets varetægt.

Stoudemire blev anholdt i eget hjem, mistænkt for at have udøvet vold mod en af sine døtre.

Det fremgår af retsdokumenter, som Miami Herald og CBS Miami er kommet i besiddelse af.

Ifølge avisen lyder det, ifølge retsdokumenterne, at datteren er blevet slået i hovedet, hvilket fik »blodet til at flyde«. Derudover skulle Stoudemires ekskone have vist et billede til politiet, der synliggør skaderne.

Amar’e Stoudemire er siden anholdelsen blevet løsladt mod kaution.

Og efterfølgende har han på sine sociale medier kommenteret anklagerne mod sig. Han afviser at have slået sin datter.

Han skriver på sin Twitter, at der inden for de seneste 24 timer skete en hændelse i hans hjem, hvilket har ført til anklagerne. Ifølge ham fortæller de føromtalte retsdokumenter ikke hele sandheden:

»Som efterforskningen vil skride frem, vil det komme frem, at anklagerne er grundløse, og at min datters tilstand ikke er som følge af vold.«

»(...) Jeg kunne aldrig se mig selv slå nogen, især ikke mine børn. Jeg respekterer, beskytter og elsker min familie, særligt mine børn.«

Amar’e Stoudemire indstillede sin professionelle karriere i 2020. Han var med til at vinde OL-bronze med USA tilbage ved legene i Athen i 2004.